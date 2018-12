Una família busca un fotògraf que l'acompanyi per tot el món i ofereix 90.000 euros

La carta de la família que busca fotògraf Foto: Web Perfocal

Si ets fotògraf i busques feina, aquesta oferta t'interessa. Una família britànica, a través de la pàgina web Perfocal , busca un fotògraf que l'acompanyi en els seus viatges per tot el món. Ofereixen 80.000 lliures l'any (88.000 euros) amb dietes i altres despeses incloses. Ho expliquen en un correu electrònic que van enviar a Perfocal, un web que serveix per contractar serveis d'experts en fotografia."Necessitem algú que viatgi per tot el món amb nosaltres i faci fotografies dels moments i dels llocs. El fotògraf haurà de viatjar fins a tres mesos seguits, i a vegades amb jornades de 10 hores de feina, podent rebre el pagament sencer en cas de malaltia i 30 dies de vacances durant l'any", escriuen els interessats.La família adinerada té residències en diversos indrets del món, algunes a Europa però altres a Amèrica i Austràlia. També preveuen assistir a esdeveniments importants com premis de Formula 1 o el carnestoltes de Nova Orleans, als quals volen que els acompanyi el fotògraf."És important que la persona seleccionada pugui sortir de casa amb poca antelació i estar d'acord amb l'opció de viatjar gairebé tot l'any, a vegades tornar a casa uns dies. Sabem que és una gran decisió", diu la família.