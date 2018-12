VÍDEO La divertida manera d'entrar a quiròfan dels infants al Taulí de Sabadell

L'entrada a quiròfan s'acostuma a fer en una llitera i amb la banda sonora de les rodes que l'aguanten camí de la sala. Uns condicionants que no contribueixen, en línees generals, a rebaixar l'estrès i la tensió prèvia a una intervenció. Si això es trasllada a infants, encara és més evident. Doncs, contra això han trobat el remei a l' Hospital Parc Taulí de Sabadell. Concretament, al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) els infants arriben a quiròfan en cotxe i fins i tot escoltant la seva música favorita. Així ho han volgut les professionals d’infermeria del CQA, inspirant-se en l’experiència d’un hospital d’Oklahoma (Estats Units), que ha obtingut uns resultats excel·lents en la reducció de l’estrès i l’ansietat prequirúrgica, tant dels infants com de les seves famílies.El director mèdic de Cirurgia Pediàtrica del Taulí, Bernardo Núñez, ha afirmat que “el joc, com a distracció, és una excel·lent manera de disminuir els nervis davant d’una cirurgia que causa ansietat i, en el cas dels més petits, és una tècnica que funciona a la perfecció”.Aquesta nova joguina al CQA ha estat possible gràcies a l’ Onada de Petits Somriures del Parc Taulí. Malgrat que no és la primera experiència d'aquest tipus a un hospital de l'estat espanyol, sí que seria el primer català que posa en marxa petits vehicles en direcció al quiròfan.