VÍDEO Una jove de Lleida denuncia als Mossos una agressió sexual i ho relata a la xarxa

Una jove de Lleida ha denunciat un atac sexual que va patir la nit del dimecres al portal de casa seva, al carrer Irene Solsona del barri de Balàfia de la ciutat. La noia, de 19 anys, ha denunciat els fets en un vídeo a Youtube, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar l'autor de l'assalt sexual.Els fets van passar quan la jove, Maria Mas, va anar a llençar les escombraries i, al tornar, un home que anava amb un buf i una gorra la va abordar per darrere i li va fer tocaments, segons denuncia en el vídeo. La jove va aconseguir desfer-se de l'home, i quan va pujar a casa va trucar els seus pares, que van avisar una ambulància. La noia va ser traslladada a l'Arnau de Vilanova, on se li va fer una revisió. La jove ha facilitat a la policia una descripció de l'home que la va atacar.Mas explica al vídeo que la seva intenció era només la de llençar la brossa i anar a entrenar, i reflexiona sobre el mal psicològic que suposa una agressió com la que va patir. "Sé que haig de sortir al carrer, fer vida normal, però jo no estic segura. Miraré endarrere cada cop que noti una presència", lamenta en el vídeo.