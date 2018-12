VÍDEO La inesperada ajuda que salva un lleó de la mort i que t'emocionarà

Un lleó caminant per la sabana africana topa amb 20 hienes que el rodegen per començar una batalla ferotge. Se'l volen menjar, i el lleó està sol i sembla que no té escapatòria. Amb aquesta escena, els espectadors de l'última sèrie documental sobre el món animal de la BBC presentada per David Attenborough, Dynasties, es van quedar muts. El desenllaç fa vessar algunes llàgrimes i treure alguns somriures.Quan sembla que les hienes el devoraran, perquè l'ataquen, el mosseguen i el tenen encerclat, apareix un altre protagonista a l'escena: un altre lleó de la mateixa manada irromp de cop i espanta les hienes, que marxen a correcuita. Els dos lleons celebren la victòria a la tendra imatge final.