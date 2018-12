VÍDEOS Un cotxe és «engolit» per un esvoranc en un poble de Huelva

A las 20.30 horas os contamos todos los detalles del coche que ha caído en un gran socavón en #Islantilla con el consiguiente susto del conductor, que afortunadamente ha salido ileso del accidente. Este y muchos otros temas, como el cierre de campaña, centran hoy la actualidad. pic.twitter.com/UojDq9AKLB — Canalcosta Tv (@CanalcostaTv) 30 de novembre de 2018

VÍDEO | 🕳️🚗Tragado por la carretera.

🛣️Un conductor ha resultado ileso tras caer a un socavón de 2 metros de profundidad.

🌧️Las últimas lluvias han hecho que el asfalto de una rotonda cediera justo cuando circulaba por ella un coche

Ha ocurrido en Islantilla, #Huelva

Ha ocurrido en Islantilla, #Huelva

Curiosa imatge la que s'ha vist aquest dissabte al municipi andalús d'Islantilla, a Huelva. Un vehicle ha estat "engolit" per un esvoranc que s'ha obert en una carretera del poble.L'acumulació d'aigua soterrada ha provocat el forat que ha provocat l'aparatós accident, que ha picat la curiositat dels veïns de la zona.El conductor del vehicle ha sortit il·lès i ha assegurat que circulava per la rotonda i que "de cop i volta, a terra, com qui s'enfonsa en un pou, s'ha obert la carretera i s'ha fet l'esvoranc. No s'hi pot fer res més".