Un any i nou mesos de presó per robar un entrepà

Un jutge de Barcelona ha condemnat a un any i nou mesos de presó un jove acusat de robar un entrepà en un forn de Barcelona . La sentència considera que hi va haver violència ja que l'home va amenaçar les dependentes amb un tros de llauna. L'acusat no haurà d'ingressar a la garjola perquè no té antecedents.La Fiscalia demanava encara una pena més alta: 4 anys i 10 mesos de presó. El ministeri fiscal assegurava en l'escrit d'acusació que l'home "va brandar un objecte metàl·lic tallant similar a una llauna de beguda trencada" i "va fer el gest de tallar" la dependenta de l'establiment per assolir l'objectiu: "Obtenir un benefici patrimonial il·lícit", és a dir, robar un entrepà.L'home va ser detingut pocs minuts després del robatori i va explicar als Mossos que havia trencat la llauna per fer-se talls als braços i "demostrar així que tenia gana". Per tant, hauria estat un furt sense violència i per poder menjar.Aquest ha estat l'argument de la defensa: "Un estat de necessitat", ja que tenia gana, i que la llauna no era res més que això, una simple llauna amb la qual no podia causar cap mal.Les dependentes del local, que han declarat com a testimonis, han explicat que el condemnat va mostrar un objecte metàl·lic "molt petit" que no van saber identificar, i que quan l'home va tenir l'entrepà va marxar corrents de l'establiment.