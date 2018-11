No és habitual veure els polítics imitar les paròdies del Polònia. Gabriel Rufían i Joan Tardà han versionat l'escena del programa de TV3 en què ideaven un pla per eixamplar base tot cantant Rosalía, el fenomen flamenc que està arrasant arreu del món . Els imitadors versionen la cançó Malamente per Lentamente, on es pot escoltar frases com aquesta: "Si vamos poco a poco y sin hacer gran cosa, se hará independentista hasta el señor Vargas Llosa. Lentamente".Els representants d'ERC al Congrés espanyol han imitat els seus imitadors picant de mans, com Rosalía, davant de La Casa de las Sabícas Centro Cultural Flamenco, a Pamplona. "Lo siento" diu la piulada de Rufían. I és que els republicans han fet el que han pogut per assemblar-se els seus imitadors, Ivan Labanda i Cesc Casanovas.Aquest és el vídeo original: