Indignació per una polèmica nova tendència de moda que incita a la violència

Passa-muntanyes, arnesos que imiten suports per a pistoles, uniformes de les forces armades i armilles antibales. Aquests són alguns dels elements que conformen la nova -i polèmica- tendència del món de la moda. La influència de la violència és més que evident i no ha passat desapercebut.Nike i la marca francesa Alyx van presentar una sèrie de peces que barregen elements industrials i que ha donat molt de què parlar. De fet, un dels passa-muntanyes va haver de ser retirat del web de Nike només sortir a la venda, ja que es va considerar massa ofensiu i que exaltava la cultura de la violència.No obstant això, hi ha més marques que s’han apuntat a aquesta moda del gorro passa-muntanyes. Algunes d’elles són Gucci o Calvin Klein, però ha anat un pas més enllà i hi han inclòs tocs de color i dissenys més esportius, tot intentant fugir dels elements bèl·lics.