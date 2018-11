La foto de Cristiano al vestidor que amaga un detall que no us passarà desapercebut

Raoul Bellanova, jugador promesa del Milan, fue a pedirle una foto a Cristiano Ronaldo en el vestuario de la Juventus... Lo que no se dio cuenta quien tomo la foto es que Giorgio Chiellini andaba DESNUDO🤣😂 pic.twitter.com/iqQIbRI3zg — Planeta Milan🌎🔴⚫ (@PlanetaMilan) 12 de novembre de 2018

Una imatge de Cristiano Ronaldo s'ha fet viral. Aparentment, aquest fet no seria notícia. El jugador portuguès és una de les celebritats amb més seguidors a les xarxes socials. Ara bé, en aquest cas, la foto s'ha viralitzat perquè hi apareix un dels seus companys d'equip, el central Giorgio Chiellini, totalment despullat al fons.Cristiano es va fer la fotografia al vestidor amb Raoul Bellanova, jugador del Milà, darrer rival de la Juventus a la Lliga Italiana, mentre la resta de companys s'estaven canviant. El detall podria passar desapercebut, però són molts els usuaris que s'han encarregat que no sigui així fent-ho notar a les xarxes socials. D'altra banda, els calçotets de l'exjugador del Reial Madrid també han portat cua.