VÍDEO L'enginyosa manera d'entrar tot l'equipatge a la cabina de Ryanair sense pagar

Entrar equipatge a la cabina de Ryanair de forma gratuïta continua sent possible malgrat la nova norma de l'aerolínia que va entrar en vigor l'1 de novembre, segons la qual només està permès entrar sense pagar una bossa petita, que s'ha de col·locar sota el seient de davant. Ara bé, el mètode no és senzill. Sigui com sigui, un jove britànic ha demostrat que es pot fer i el seu vídeo s'ha viralitzat.



El seu nom és Lee Cimino i, en una publicació en el seu Facebook, detalla pas a pas el seu truc, revolucionari i del tot enginyós, que consisteix en butxaques internes en un abric per anar col·locant-hi diferents peces de roba. Ho explica i ho mostra en detall en aquest vídeo.