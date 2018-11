Per què decorem la casa per Nadal abans d'hora?

Ja s'acosta el Nadal i algunes ciutats ja han començat a engalanar els carrers i alguns establiments ja han tret a la venda els torrons, massapans i polvorons. I inclús algunes persones ja han començat a decorar les seves cases. És massa aviat? Doncs, aquí teniu la resposta, en forma de justificació o excusa.La comunitat científica exposa que aquest fenomen és que el Nadal, i tot el que comporta, ens fa més feliços. Segons Amy Morin , psicoterapeuta amb seu a Florida i autora del llibre 13 coses que les persones mentalment fortes no fan, diu que "per a la majoria de les persones, decorar per Nadal ens recorda els millors moments de les nostres vides". Part d'aquesta alegria prové de la nostàlgia que s'ha demostrat amb estudis que aquest sentiment estimula les emocions i augmenta l'alegria, assegura la professional."Quan decores, penses en moments feliços, moments amb la família i els amics, les tradicions familiars en què vas ser partícip", destaca Morin. "Per a algunes persones és un moment agredolç, si algun dels membres de la família ja no és aquí, però segueix sent una manera de connectar-se", matisa.El Nadal és també una època de l'any en què afloren els sentiments de solidaritat i compassió pel proïsme i les causes alienes. "L'altruisme augmenta al mes de desembre i és quan la gent comença a donar més i a donar més, i això els fa feliços", explica la psicoterapeuta.La decoració de Nadal també "ajuda a construir un sentit de comunitat i pertinença i tot això està associat amb la felicitat".