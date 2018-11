​VÍDEO La intromissió d'un pare en un partit de futbol com mai havies vist

Els pares són un malson per a l’esport infantil. Els més menuts senten en moltes ocasions la pressió dels seus progenitors, que els exigeixen un plus que va més enllà de la simple diversió que pot suposar un partit de futbol o de bàsquet.Alguns, porten aquesta pressió al límit. Si no que li demanin en aquest nen anglès que feia de porter i que va veure com el seu pare l’empenyia des de fora el camp de futbol perquè parés un xut. I el va parar! La jugada, però, no li va sortir bé, i un jugador de l’equip contrari va rematar i va anotar el gol.El vídeo ja s’ha fet viral i porta gairebé 200.000 visualitzacions a Youtube i moltes crítiques a les xarxes socials. Ja podem avançar que aquest senyor no rebrà el títol de “pare de l’any”.