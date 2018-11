VÍDEO L'espectacular descens d'un caiac per una cascada de 30 metres

Un dron va enregistrar una gesta espectacular protagonitzada per un jove alemany. Adrian Mattern, caiaquista professional de 23 anys, va aconseguir fer un descens gairebé impossible per les cascades Alexandra, de més de 33 metres d'altura.El jove va sortir il·lès del descens de les cascades que hi ha als Territoris del Nord-oest, al Canadà i a més, va poder enregistrar-ho i difondre-ho a través de les xarxes socials. Tot i que la temeritat va tenir lloc el passat 10 d'agost, les imatges s'han popularitzat ara.