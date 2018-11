Com evitar que WhatsApp t'esborri tots els vídeos i fotos dilluns que ve

WhatsApp esborrarà els missatges, fotos i vídeos dels dispositius Android per fer neteja del seu servei. Per això, a partir del dilluns que ve, 12 de novembre, l'aplicació portarà a terme aquesta operació i qualsevol còpia de seguretat de WhatsApp que faci més d'un any que no s'ha actualitzat serà esborrada dels servidors de Google Drive i no es podran recuperar.



Ara bé, no tot està perdut, ja que WhatsApp i Google han arribat a un acord per guardar els xats al núvol de manera il·limitada.



Què proposa WhatsApp per resoldre el problema? Doncs, fer una còpia de seguretat si tens un dispositiu Android.



Com es fa una còpia de seguretat?



1. Obre WhatsApp.



2. Prem el botó de Menú>; Configuració>; Xats>; Còpia de seguretat.



3. Prem "Guardar" a Google Drive i selecciona la freqüència amb què vols que es guardin les còpies de seguretat.



4. Selecciona el compte de Google que vols utilitzar per guardar la teva còpia de seguretat. Si no tens un, pressiona Afegir compte.



5. Prem "Guardar" seleccionant la xarxa que vols fer servir per a guardar les còpies. Recorda que utilitzar dades mòbils pot augmentar el consum de dades.



Com guardar els teus xats manualment a Google Drive:



1. Obre WhatsApp.



2. Prem el botó de Menú>; Configuració>; Xats>; Còpia de seguretat.



9. Prem "Guardar" per iniciar el procés de guardar la còpia de seguretat. Pot ser que tard uns minuts.