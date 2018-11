VÍDEO Telecinco vincula l'independentisme i la senyera amb la Nit dels Vidres Trencats dels nazis contra els jueus

Seguro q @telecincoes explica a los catalanes la razón x la q en una noticia sobre la #NocheDeLosCristalesRotos #Kristallnacht80 ha incluido imágenes d una manifestación en #Catalunya equiparándola con nazis y ultras.



!Qué asco! Banalización dl nazismo + Catalanofobia. pic.twitter.com/YDYlq2FU1m — Jon Inarritu (@JonInarritu) 9 de noviembre de 2018

Els informatius de Telecinco van commemorar aquest divendres que fa 80 anys va tenir lloc a Alemanya la dramàtica Nit dels Vidres Trencats (Reichskristallnacht). Per fer-ho, la cadena privada va fer un vídeo en el qual es pot veure un repàs d'aquest fet amb unes imatges que ho il·lustren però en els quals hi han afegit una manifestació que ha tingut lloc a Catalunya, on l'independentisme i la senyera en són les protagonistes.Aquest fet no ha passat desapercebut per la xarxa i un dels primers a denunciar-ho ha estat el senador d'EH Bildu, Jon Irratu, qui a través d'una piulada titlla Telecinco de "catalanòfoba" i espera que la cadena doni explicacions als catalans.Va ser un alçament violent contra el poble violent, organitzat per les SS a l'Alemanya liderada per Hitler contra la població jueva. Els fets van passar la nit del 9 al 10 de novembre del 1938, quan els nazis van detenir milers jueus i en van assassinar un centenar.