La xarxa es mofa d'Albert Rivera per una frase que magnifica Europa

🇪🇺 @Albert_Rivera hablando sobre Europa y lo que representa

📽️ "Europa es el mayor invento del hombre política, social y culturalmente. Debemos recuperar su épica" en los #EUDialogues pic.twitter.com/DTZgTKnoBV — Cs en el Congreso (@CsCongreso) 8 de noviembre de 2018

Me parece bastante mejor invento el regadío https://t.co/9I9MPRBruY — Pasa pues (@IkerNoSeQue) 9 de noviembre de 2018

El mejor invento del onvre es el chopped seguido de cerca por el thrash metal, no nos flipemos. https://t.co/UnUA6BvR2h — ligasordidaf1 (@ligasordidaf1) 8 de noviembre de 2018

Gente que se flipa — David (@davidguell) 8 de noviembre de 2018

¿Y la batamanta?...¿ese no es un pedazo de invento? — kike jarel (@kikerl2005) 9 de noviembre de 2018

La cama es el mejor invento, piensa un poquito antes de hablar. — 🕉 Teruca 🕉 (@joquepongo) 9 de noviembre de 2018

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va participar dijous passat en una xerrada sobre la Unió Europea en un acte organitzat a Madrid i que va comptar amb la presència de la comissària europea de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.El líder de la formació taronja no va dubtar en ensabonar i lloar la Unió Europea, destacant-ne l'estabilitat política. Rivera va voler fer un pas més per demostrar que és "europeista" i va deixar anar que Europa és el "millor invent de la història de l'home".Rivera, sense anar més lluny, va dir que és un "un invent, en el bon sentit, i cal cuidar-lo". Aquesta afirmació no ha passat per desapercebuda i la xarxa ha carregat contra el líder de Cs amb reaccions com aquestes: