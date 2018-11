Escàndol a «OT»: la foto polèmica que posa contra les cordes el programa

WTF 😳 El jurado ya predice el veredicto de los concursantes antes de empezar la gala?!? #OT18Gala7 pic.twitter.com/jahneTdPKM — Iban OT✨ (@ibngarcia) 7 de novembre de 2018

Si. El jurado hace los deberes. Tienen una reunión el miércoles por la tarde y visionan todos los ensayos del martes en el plató y hacen sus previsiones. La decición final la toman viendo la actuación de la Gala. Les avanzamos el favorito cuando hay alguien muy destacado. https://t.co/OhM3PuuCPT — Tinet Rubira (@tinetr) 7 de novembre de 2018

Brisa Fenoy volviendo a casa después de vengarse del programa y destapar el tongo #OT18Gala7pic.twitter.com/bET1b48CDO — paula (@pauIagarcia) 7 de novembre de 2018

La gente viendo el papel de Brisa Fenoy en la foto de #OT18Gala7 pic.twitter.com/Ji0Vop683z — niveK. (@kvngl8) 7 de novembre de 2018

Los de OT con el que le ha hecho la foto a Brisa Fenoy #OT18Gala7 pic.twitter.com/jBPoMO9hSH — Dngv (@Dannnnnnny73) 7 de novembre de 2018

Tinet cuando ha visto el primer post con las fotos de Brisa Fenoy destripando nominados/favorito #OT18Gala7 pic.twitter.com/onmZKvNUge — Victor (@Glirhuin_) 7 de novembre de 2018

Brisa Fenoy cuando conecte el móvil y vea las notificaciones. #OT18Gala7 pic.twitter.com/PKqSrpJgme — Modesto García (@modesto_garcia) 7 de novembre de 2018

Operación triunfo ahora mismo después de lo de Brisa Fenoy 😂😂😂😂😂 #OT18Gala7 pic.twitter.com/pbaObnFqGW — jordi feijoo (@jordi_feijoo) 7 de novembre de 2018

brisa fenoy después de destapar el tongo y la manipulación de operación triunfo #OT18Gala7 pic.twitter.com/nmVPmAphJn — 𝐥𝐚𝐫𝐚 🥀 (@schxnee) 7 de novembre de 2018

La gala 7 del programa Operación Triunfo d'aquest dimecres han posat el concurs contra les cordes. En una fotografia penjada des del perfil de Twitter del mateix programa on sortia l'artista Brisa Fenoy, s'hi veia el guió. Un usuari molt astut ha ampliat la fotografia i n'ha difós el seu contingut, de tal manera que era possible llegir el que hi deia. La sorpresa ha arribat quan, a la foto, s'hi veia la llista dels concursants i, al costat, qui era el favorit, qui havia de continuar a l'Acadèmia i qui l'havia d'abandonar. La polèmica? Que la fotografia es va penjar a les 22.40, l'hora d'inici del programa.I Twitter no perdona. La foto va córrer com la pólvora i ben aviat els seguidors d'OT van expressar la seva desil·lusió, acusant el programa de tenir els veredictes abans d'escoltar les actuacions dels concursants. Brisa Fenoy era Trending Tòpic abans d'acabar-se el programa i fins i tot el director d'OT, Tinet Rubira, va sortir a defensar-se."El jurat fa els deures. Veuen els assajos del dimarts al plató i fan les seves previsions. La decisió final la prenen a la Gala. Els avancem el favorit quan hi ha algú molt destacat", ha justificat. Els usuaris també han volgut riure de la polèmica de la gala amb molts mems que han circulat per les xarxes.