Aquests són els guanys que acumula el Barça de la Champions

L'empat del Barça aquest dimarts a Milà contra l'Inter ha assegurat la presència dels blaugrana en els vuitens de final de la Champions. Tot i que encara s'ha de confirmar si passarà com a primer de grup (jugaria la tornada de l'eliminatòria al Camp Nou) o com a segon, el club ja té assegurats 68 milions pel seu paper en la competició al marge del que pugui passar, tal com recull ElPeriódico.



El conjunt d'Ernesto Valverde ja té 10,4 milions per les tres victòries i l'empat que ha sumat en aquesta competició. Ara li falten per aconseguir 10 milions més per accedir als vuitens. Tot i això, ja compta amb els 15,25 milions emparaulats per participar en la fase de grup i els 34 milions de fix que té garantits pel nou rànquing històric de clubs, que actualment lidera el Reial Madrid i el Barça el segueix.