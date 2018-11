Aquest és l'objecte que ha provocat una falsa alarma de bomba a Sants

10:26h En relació a l’avistament aquest matí d’un objecte sospitós a l’Estació de Sants, s’ha corroborat ja que no representa cap perill https://t.co/pMrnT1rn7R — Mossos (@mossos) 7 de novembre de 2018

🚩URGENTE: Nuestros agentes han realizado las comprobaciones pertinentes en la estación de #Atocha de #Madrid y se trata de una FALSA ALARMA.

Se desmonta el dispositivo policial. Todo vuelve a la NORMALIDAD.

En cuestiones de seguridad, confía únicamente en fuentes oficiales. — Policía Nacional (@policia) 7 de novembre de 2018

9:49h Comencen a restablir-se els serveis a l’estació de Sants després que les diferents unitats especialitzades hagin fet les comprovacions oportunes — Mossos (@mossos) 7 de novembre de 2018

Restablecida la circulación en la estación de Barcelona Sants. — INFOAdif (@InfoAdif) 7 de novembre de 2018

09:06h Hem rebut avís cap a les 08h. Seguretat d'ADIF ha vist per escàner un objecte amb

forma de possible artefacte explosiu a l'interior d'una maleta.

Continuem fent comprovacions.

Seguiu fonts oficials i no difongueu rumors ni informació no contrastada — Mossos (@mossos) 7 de novembre de 2018

Estem fent comprovacions a les vies de l'AVE de l'estació de Sants de Barcelona seguint protocols de seguretat.

S'han desallotjat dos trens de les vies 3 i 4

TEDAX activat pic.twitter.com/0eTOKHus3L — Mossos (@mossos) 7 de novembre de 2018

El servei de trens a l'estació de Barcelona Sants s'ha restablert completament aquest dimecres als volts de les 10 del matí. El trànsit ha estat aturat durant mitja hora a causa d'un objecte sospitós, que ha resultat ser un cinturó amb una sivella amb forma de granada.La policia espanyola ha desallotjat també l'estació d'Atocha de Madrid després de l'alarma, poques hores abans, a Sants. Segons diversos mitjans, el desallotjament de les dues estacions està relacionat, perquè ha arribat a Madrid l'AVE en què es creu que viatjava la persona amb la maleta sospitosa. Minuts més tard, la policia ha informat que es tracta d'una falsa alarma i que la situació ha tornat a la normalitat.A les 8 del matí, els Mossos d’Esquadra han activat els TEDAX a l’estació de Sants, on s’han desallotjat dos trens que estaven estacionats a les vies 3 i 4. “Estem fent comprovacions a les vies de l'AVE de l'estació de Sants de Barcelona seguint protocols de seguretat”, ha dit la policia en un tuit en un primer moment.Adif ha alertat d’un paquet sospitós en forma de possible artefacte explosiu a l'interior d'una maleta, que han vist per escàner. Els TEDAX han investigant i han determinat que es tractava d'una falsa alarma després d'haver fet "les comprovacions oportunes".Adif i Renfe han informat de la interrupció del servei a les 8.21 hores i que s'han realitzat novament controls d’equipatge. El servei de l'AVE ha quedat paralitzat durant mitja hora i llavors s'ha restablert a totes les vies menys a la 3 i la 4. A hores d'ara, ja funciona amb normalitat.