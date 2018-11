Cristiano Ronaldo s'ha enfadat. De nou. En un entrenament per preparar el partit de Champions contra el Manchester United, al davanter de la Juventus no li ha agradat gens estar al mig del rondo que feia amb els seus companys. Veient que no podia fer-se amb la pilota i, pres per la ràbia del moment, ha increpat un company i ha xutat la pilota.