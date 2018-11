Campanya per boicotejar el bar de Dani Mateo per burlar-se de la bandera espanyola

Els comentaris del bar de Mateo a Facebook Foto: Captura Facebook





Os aviso que @DaniMateoAgain tiene un bar en Malasaña (Madrid) llamado EL IDEAL. Yo no iré a ese sitio ni loco. Ya sabe el tal Dani que limpiarse la napia con la bandera de ESPAÑA supone que le hagamos un boicot. @vox_es @madrid_vox #VivaEspaña . Comparte para que se sepa — alérgico a los politicos progres y demás podemitas (@carranza040169) 3 de novembre de 2018

Des que l'humorista va protagonitzar la setmana passada un gag al programa El Intermedio on es sonava el nas amb la bandera espanyola, les crítiques no li han parat d'arribar per totes bandes. La clínica Baviera, d'on era imatge publicitària, va retirar-li la campanya, i l'última notícia se l'emporta el seu bar. Al llarg d'aquest cap de setmana li han arribat moltes ressenyes negatives a l'Ideal Bar, l'establiment que el presentador va obrir el passat desembre al barri madrileny Malasaña. De fet, Mateo ha retirat l'establiment de Google.A través de Twitter, aquests són alguns dels tuits que animen als usuaris a boicotejar el bar de l'humorista