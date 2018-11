Две девушки уронили картину Сальвадора Дали, когда попытались сделать с ней селфи pic.twitter.com/ZAzQdO5dIu — IZ.RU (@izvestia_ru) 1 de novembre de 2018

Un Dalí destrossat per fer-se una selfie. Això és el que va passar en una exposició a la ciutat russa de Iekaterinburg. Dues noies van voler fotografiar-se amb el quadre "El somni de la raó", que s'exposava a la sala d'art Glavnyy prospekt, i per error van donar un cop al panell que subjectava l'obra, que va caure a terra, segons informen diversos mitjans russos.Tant el quadre de Salvador Dalí com un altre de Goya van quedar malmesos, tal com ha informat Rac1 . Les noies van marxar i el museu estudia com finançar la reparació de les dues obres. L'exposició mostra pintures de les sèries homònimes de Goya i Dalí "Capricis", en què el pintor empordanenc va reinterpretar les pintures de Goya.