Descobreixen l'arbre més vell d'Europa

El Parc Nacional Pollino, al sud d'Itàlia, es troba el que fins ara s'ha descobert com l'arbre més vell d'Europa. Segons un estudi de la Universitat de la Tuscia, es tracta d'un pi dels Balcans i té 1.230 anys.



L'arbre ha estat batejat com "Italus" i malgrat el seu aspecte exterior, els últims exàmens se li han practicat determinen que continua creixent i que es troba ple de vida. El seu descobriment s'ha fet gairebé per casualitat, ja que estudis previs al Parc Nacional Pollino havien determinat que hi havia certs pins dels Balcans pròxims als mil anys de vida. Això va fer que un grup de científics es dediquessin a buscar si n'hi havia algun de mil·lenari.



Així doncs, l'arbre "Italus" està viu des del segle VIII i té 155 anys més que l'arbre que fins ara ocupava el lloc del més vell d'Europa, un pi de 1.075 anys que es troba al nord de Grècia. A banda de l'"Italus", els científics han descobert dos pins més que superen els mil anys.



Els científics autors de la troballa han determinat que l'única cosa que pot fer morir a aquests arbres "són els vents de gran força, els llamps o la mà de l'home".