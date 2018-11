¡A la rica #ESTAFA! Repetimos: Es falsa esta supuesta oferta de trabajo

¡Ni caso! Antes de dar tus datos, asegúrate de que se trata de la empresa oficial pic.twitter.com/dCxAMnpMdp — Policía Nacional (@policia) 1 de novembre de 2018

Les estafes a la xarxa ja són molt comuns en la nostra societat. Ara, la Policia Nacional alerta d'una nova estafa relacionada amb una oferta de feina. En concret la plaça vacant seria per Decathlon i ofereix un lloc com a dependent amb "ingressos excel·lents, horaris flexibles i no cal experiència".La policia alerta que abans de facilitar les dades personals la ciutadania s'asseguri que es tracta d'una empresa oficial.