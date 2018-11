Descobreixen el mètode dels egipcis per moure els grans blocs de roques de les piràmides

Una investigació conjunta entre l'Institut Francès d'Arqueologia Oriental (IFAO) i de la Universitat de Liverpool, en una feina sobre el terreny a la pedrera de Hatnub (Egipte), ha descobert el mètode que feien servir els antics egipcis, durant el regnat del rei Khufu, per aixecar i transportar els grans blocs de roca per construir piràmides.



Utilitzaven una rampa central, amb un pendent de 20 graus, per extreure les roques i que col·locaven sobre un trineu. Aquest estava lligat a unes cordes que estiraven els centenars de persones i així podien traslladar les grans pedres.



El secretari general del Consell d’Antiguitats d'Egipte, Mostafa Waziri, ha afirmat que és la primera que es descobreix aquesta metodologia en el trasllat des de la pedrera i ha augurat que canviarà la manera d'entendre com van construir les piràmides els avantpassats egipcis.