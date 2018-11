VÍDEO Un menor amenaça una periodista amb una pistola en directe

Una reportera del canal argentí Crónica, Camila Barral, estava donant detalls in situ, d'on s'havia produït l'assassinat d'un policia a la localitat de Villa Tranquila, a Buenos Aires. De sobte, comencen arribar menors amb bicicleta i, en pocs moments, es veu envoltada de menors, amb actitud amenaçant i fent gestos a la càmera. No obstant, Barral segueix amb el seu relat.El grup de nois l'envolten i comencen a passar per davant seu mentre està en directe. Els presentadors, a plató, li indiquen que camini i poc a poc abandoni el lloc. A la vegada que demanen i esperen presència policial.[youtube]http://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=gS8sZRzizA0[/youtube]El cas, és que, almenys dos nois d'aquest grup van mostrar una arma, amb la qual van apuntar, tant la reportera com la càmera. La cara de pànic de Barral, quan un dels menors se li acosta empunyant la pistola, és molt gràfica de la situació.