L'acomiadada Itziar Castro ja té substitut a «Operación Triunfo»

Estoy muy orgullosa de mi paso por @OT_Oficial pero aún estoy más orgullosa del trabajo que han hecho los chicos/as en estas 6 semanas y que hoy se ha visto en #OT18Gala6 gracias chicos/as nos vemos fuera 😘 #ot #ot2018 — Itziar Castro (@ItziarCastro) 31 d’octubre de 2018

Els rumors s'han confirmat: els Javis han tornat a Operación Triunfo i substituiran l'acomiadada Itziar Castro en les classes d'interpretació. Així ho ha confirmat el programa a través d'un missatge a les xarxes socials, on també ha compartit un vídeo amb l'entrada dels professors a l'acadèmia:L'actriu catalana va ser acomiadada perquè, segons els productors d'OT, "no ha complert amb els objectius que s'esperaven en la seva àrea".A través d'un comunicat , Itziar Castro va assegurar que havia estat una decisió unilateral que la va agafar "per sorpresa". L'actriu, que havia rebutjat altres compromisos per dedicar-se a OT, va afirmar que en els seus 22 anys d'activitat "mai ha deixat un projecte a mitges".La decisió del programa no ha acabat d'agradar a tothom i la xarxa es va omplir de missatges crítics amb la direcció d'OT.