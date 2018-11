​Una empresa valenciana congela cadàvers per ressuscitar-los en el futur

Valencia cuenta con el primer centro de Europa para criopreservar a fallecidoshttps://t.co/EFLDR0T7Bj pic.twitter.com/d21wDezee8 — Col Médicos Valencia (@IICOMV) 31 d’octubre de 2018

Ciència ficció o realitat? La resurrecció es possible? Podria ser... a partir de l’any que ve aquells que vulguin preservar el seu cos congelat a l’espera que la ciència del futur els hi concedeixi una segona oportunitat de viure podran fer-ho. Almenys aquest és l’objectiu de la firma valenciana Cecryon que està enllestint les seves instal·lacions al cementiri de Ribarroja.Cecryon és la primera empresa d’Europa que ofereix congelar els cadàvers a uns 200 graus sota zero per poder-los reanimar quan la malaltia que els ha matat sigui curable, Ho ha explicat al Versió RAC1 el director mèdic de la firma, el doctor Albert Estrada “El primer metge que va fer un trasplantament de cor li van dir que jugava a ser Déu. I ara és una cosa habitual. El nostre cas és el mateix”, explica el doctor. Els cadàvers han de tenir el cervell ben conservat i s’ha de començar el procés el més aviat possible, afegeix.El funcionament es basa en la col·locació d’unes càpsules de crioperservació amb nitrogen líquid que mantenen el cadàver fins que es pot recuperar. Les càpsules arribaran aviat. De moment, ja hi ha dos clients que han contractat el serveis de la firma valenciana.