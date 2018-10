Les xarxes socials han tornat a recuperar una il·lusió òptica que va triomfar el 2016. Es tracta d'una curiosa imatge que conté molts més animals dels que sembla. És aquesta: quants en podeu distingir?Els que hi hàgiu dedicat més temps segurament haureu estat capaços de trobar, com a mínim, sis animals diferents. Els que us hagueu mirat la imatge durant uns segons, en canvi, potser només hi heu distingit un elefant, un burro, un gos i un gat.Sigui com sigui, el dibuix amaga més animals dels que probablement heu estat capaços d'identificar. I és que en conté un total de 13. Torneu-hi. Bona sort!