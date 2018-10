Una botiga de Manresa cobrarà amb temps en comptes d'euros

Aquest dimarts, 30 d'octubre, obrirà les portes la botiga més trencadora de Manresa. Una botiga que, lluny de vendre els seus productes a canvi de diners, els comercialitzarà a canvi d'hores. I és que el temps -les hores- és una moneda social que ja fa anys que existeix a la capital del Bages. La van instaurar, el 2011, els membres del col·lectiu Ecoxarxa del Bages (anomenats, també, A Bona Hora), amb la voluntat de "cobrir les nostres necessitats localment, a través de l'intercanvi directe o de l'ús d'una moneda social pròpia", expressen ells mateixos.La creació d'aquesta moneda social , expliquen, "ens permet definir entre totes i de forma horitzontal i assembleària, quin ús en volem fer" amb la finalitat d'establir "unes relacions comercials més justes, més properes i transparents" i de ser menys vulnerables "a les pressions i interessos dels poders econòmics, es diguin bancs, grans cadenes de producció i de distribució, o immobiliàries", apunten. En aquest sentit, el temps -la seva moneda- es gestiona a través d'una aplicació web de codi lliure on cada membre hi té el seu compte.Actualment ja hi ha més de 250 persones, entitats i petites empreses de la comarca que col·laboren amb l'Ecoxarxa a través, per exemple, del Mercat de l'Estraperlo . Però aquest nombre creixerà amb l'obertura d'aquesta nova botiga, que s'ha batejat amb el nom de Punt d'Intercanvi, i que se situarà en un dels locals de la Casa Amigant, seu de l'Ateneu Popular La Sèquia.El Punt d'Intercanvi (PI) oferirà productes locals produïts pels mateixos membres de l'Ecoxarxa, des de verdures i conserves ecològiques fins a productes d'higiene, passant per cereals, làctics i confeccions artesanes i artístiques. També hi haurà, a més, altres productes bàsics comprats fora. Així doncs, aquells usuaris que no siguin productors podran adquirir alguns productes a l'engròs i portar-los al local a canvi d'un ingrés de moneda social que podran anar gastant cada setmana."Volem que el Punt d'Intercanvi sigui un element dinamitzador de la moneda social, ja que a partir d'ara serà més senzill utilitzar-la tant per fer la compra setmanal com per a distribuir productes entre els membres de la xarxa", explica Esteve Badia, membre de l'Ecoxarxa, tot afegint que "esperem que [el nou local] també serveixi de reclam perquè altres persones i empreses vulguin començar a utilitzar la moneda social".La inauguració del Punt d'Intercanvi tindrà lloc aquest dimarts, 30 d'octubre, a les set de la tarda. La porta d'entrada del local no serà la mateixa que la de l'Ateneu La Sèquia, sinó que s'hi accedirà des del carrer Sant Miquel, número 11.Les monedes complementàries són una eina de foment del comerç local que estan agafant força darrerament. Aquest mes d'octubre, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el rec, una moneda ciutadana per als barris de l'Eix Besòs, amb la qual es pretén fidelitzar clients al comerç de proximitat; evitar la desertització dels barris, i impedir que la despesa dels veïns vagi a les grans superfícies.