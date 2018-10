10 trucs per no passar fred a casa sense deixar-se el sou amb la calefacció

L'hivern ha arribat de cop. Fa poc més de dues setmanes no era estrany veure bermudes, samarretes de tirants i calçat obert pel carrer, però la situació ha canviat radicalment en les darreres hores. El fred (i també la neu en cotes mitjanes i altes) ha arribat a Catalunya.



Les temperatures han baixat en picat, però volem i necessitem continuar estant a gust a casa. Llevar-se al matí, trepitjar el terra i caminar fins al lavabo es pot haver convertit ja en una autèntica odissea. Com ho podem fer, per no passar fred a casa i, alhora, no arruïnar-nos amb les factures de la calefacció? A continuació, 10 trucs ben senzills.