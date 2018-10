VÍDEOS La impactant transformació de llocs emblemàtics de la Costa Brava en 40 anys

El litoral català és una de les zones d'Europa més desitjades pel turisme. Passejar per la sorra de la platja, fer una bona paella a la vora del mar, l'olor d'aigua marina... són alguns dels plaers de visitar la Costa Brava, la Daurada o les Terres de l'Ebre. Ara bé, són diverses les associacions que adverteixen que aquesta demanda turística ha desembocat en una especulació immobiliària imparable que ha causat i està causant danys irreparables.Amb el motiu de crear consciència sobre aquesta darrera qüestió, ha nascut la campanya #SangBrava impulsada pel col·lectiu SOS Costa Brava. Denuncien que el model territorial no és, en cap cas, sostenible i s'estan mobilitzant per protegir "els sòls més fràgils del sistema costaner davant de qualsevol amenaça urbanística, i així deixar un llegat de paisatges verges a les futures generacions".Fa temps que pressionen ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, i s'han denunciat i presentat recursos contra gairebé una desena de projectes de construcció. De fet, la lluita es traslladarà a Brussel·les properament, on un grup d'activistes es reuniran amb diputats del Parlament Europeu. Ara per ara, el Govern s'ha compromès a revisar el Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner per a la desclassificació de sòl urbanitzables.En el marc de la campanya, han publicat dos vídeos impactants, de poc més de 20 segons, en què s'aprecia clarament la transformació de llocs emblemàtics de la Costa Brava com Lloret de Mar o Platja d'Aro.