Les contundents declaracions de l'exconcursant d'OT que va «cagar-se» en la Falange

Aquest dimecres un concursant més va abandonar l'Acadèmia d'Operación Triunfo de TVE: el Dave. El jove havia protagonitzat un moment que es va fer viral al setembre després de "cagar-se" en la Falange, opinió que va compartir la directora, Noemí Galera.En una entrevista i preguntat sobre això, Dave ha afirmat que no se'n penedeix, tot i que assumeix que potser no van ser "maneres" de dir-ho en un lloc envoltat per càmeres. Sigui com sigui, ha defensat que si ho ha de dir en un altre lloc, el sentiment serà el mateix. En el seu moment, la Falange va posar-se en contacte a través de Twitter amb el programa per criticar els comentaris del concursant i de Galera.De fet, la mateixa cadena (TVE) va dirigir-se a la Falange per disculpar-se.