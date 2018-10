Els ponts del món que has de veure almenys una vegada a la vida

La Xina ha inaugurat aquest dimarts el pont més llarg del món. Fa 55 quilòmetres i connecta Hong Kong amb Zhuhai, passant per Macau. L'espectacular infraestructura inclou una carretera sobre el pont i un túnel subterrani que uneix els tres territoris en un trajecte que fins ara es feia en quatre hores i a partir d'avui es podrà fer en poc més de mitja hora.El pont de la Xina se situa, doncs, al capdavant dels ponts més llargs del món per on hi poden circular vehicles i se suma a la llista d'estructures espectaculars que s'han de veure almenys un cop a la vida. Els podeu veure en aquest interactiu.