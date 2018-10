L'estratosfèrica propina d'un youtuber a una cambrera per dos gots d'aigua

La propina és innegociable als Estats Units. A diferència d'Espanya, bona part del sou dels cambrers nord-americans depèn de les aportacions finals dels clients. Per norma general s'ajusta a partir d'un percentatge fix, tot i que cada usuari pot decidir afegir-hi més quantitat si està satisfet amb el servei. Ara bé, la història que ha tingut lloc a Carolina del Nord i que s'està fent viral trenca amb tots els esquemes. Una cambrera va rebre 10.000 dòlars de propina en efectiu. Què va servir? Un gran àpat per a un grup nombrós de persones? Res més lluny de la realitat, el client només havia demanat dos gots d'aigua."Gràcies per aquesta aigua deliciosa". Aquestes van ser les paraules que estaven escrites al costat d'un feix de bitllets de 100 dòlars. La treballadora del restaurant, el SupDogs de Greenville, va compartir part de la més que generosa propina amb la resta de companys de torn.Després de preguntar als clients per la identitat dels clients van acabar descobrint que es tractava d'un popular youtuber, MrBeast , que s'ha fet mundialment famós -té nou milions de seguidors a les xarxes socials- per repartir milers d'euros a treballadors.A continuació, una altra acció similar compartida pel youtuber a les xarxes