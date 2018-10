El brutal zasca de Borràs a un simpatitzant de Cs que intentava burlar-se d'ella per Twitter

.@LauraBorras, consellera d’Educació...

🤨 Recrimina a @CiutadansCs que no fuera al acto de los Premis Fabra

😂 Le sale el tiro por la culata. @Hector_Amello, diputado de @CiutadansCs por Girona asistió al acto

🤦‍♂️ Para otra, infórmese...



Laura, de apellido Next pic.twitter.com/LOiBFEQKK2 — Roberto de Godos Carrera (@titu_roby_cs) 24 d’octubre de 2018

Informació:

1- Sóc consellera de @cultura_cat , no d’educació.

2- No existeix la conselleria d’educació és d’Ensenyament.

3- El diputat Amelló NO va assistir a l’acte. De fet, va marxar abans que comencés, m’ho ha confirmat ell mateix avui.

4- De cognom: Borràs. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 24 d’octubre de 2018

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha contestat aquest dimecres a la nit a un simpatitzant de Ciutadans que intentava burlar-se d'ella. L'usuari Roberto de Godos ha fet una piulada a través del seu Twitter etiquetant la consellera, a qui ha anomenat consellera d'Educació, tot dient que a l'acte dels Premis Fabra sí que hi havia anat un diputat de Ciutadans. Ha acabat el seu missatge dient "Laura, de cognom Next", fent referència al programa televisiu que va deixar les emissions l'any 2008.Però Borràs, que avui ja ha protagonitzat un cara a cara al Parlament amb Carrizosa , ha tornat ha contestar. I ho ha fet punt per punt, reblant que no és consellera d'educació, sinó de cultura, que no existeix cap Departament d'educació sinó d'Ensenyament, que el que diu de Godos no és així perquè ha parlat amb el diputat de Ciutadans, i que el seu cognom, evidentment, és Borràs.