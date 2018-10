Escalfador de nassos.

Si ets dels que odia el fred perquè se’t fica a tots els racons del cos, no pateixis. Ha aparegut un invent que et solucionarà el fred... de nas. Això si no tens vergonya, és clar. L’escalfador de nassos és una mena de guant pel nas creat per l’empresa The Nose Warmer Company, al Regne Unit. Ofereixen una col·lecció dissenyada per ajustar-se a tot tipus de nassos. Si tens el nas gros no t’has de preocupar, hi ha talles.