VÍDEO La insultant nova moda entre els rics de la Xina que s'està expadint pel món

Fotografiar-se a terra, com caigut del cel, amb objectes de valor al voltant. Així de simple, i alhora així d'esperpèntic, és la nova moda que ha nascut entre la classe alta de la Xina i que s'està començant a expandir arreu del món. Rep el nom de-estrelles que cauen, en anglès- i ha aixecat molta polèmica (també algunes paròdies). Són molts els usuaris de les xarxes socials que consideren la iniciativa insultant.Gent rica es fotografia estirats a terra, com si haguessin caigut, al costat del cotxe. Reparteixen tota mena d'elements personals, de molt luxe, per al voltant amb la intenció de representar què passaria si la seva fama i la seva riquesa s'enfonsés.