El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha compartit un vídeo on s'hi veu un home que l'increpa pels carrers de Madrid cridant "golpista", "arruïna pàtries" i "arruïnador d'Espanya". L'episodi ha sigut gravat pel mateix Rufián, que ha compartit el vídeo a través del seu perfil personal de Twitter amb el missatge "Bon dia, Madrid".En aquestes imatges, just davant del Congrés, s'hi pot veure com dos agents de la Policia Nacional s'acosten a l'home, que no para de cridar "golpista", "arruïna pàtries", "arruïnador d'Espanya", i quan el separen del republicà, l'home protesta "i el defensen! Si no li faré res, home, si és de paraula. A veure si em pega... M'està gravant", i afegeix "mandrós" i "gandul" mentre l'allunyen.