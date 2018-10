VÍDEO Polèmica per un incident racista en un avió de Ryanair a Barcelona

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) 21 d’octubre de 2018

Onada de crítiques a Ryanair per un vídeo que s'ha fet viral a la xarxa en què es pot veure un home que es nega a asseure's al costat d'una dona negra en un vol entre Barcelona i Londres. A l'acte racista s'hi suma la reacció de la companyia, que va optar per canviar de lloc la dona, que rebia insults racistes. "No vull asseure'm al costat de la teva cara lletja, de la teva p... cara lletja", diu l'home.Un altre passatger intenta destensar la situació sense èxit i finalment la tripulació del vol opta per reubicar la dona. Moltes de les crítiques recriminen a la companyia no canviar de lloc l'home racista o, directament, fer-lo fora de l'avió.Davant de tot plegat, Ryanair ha emès un breu comentari a Twitter: "Estem al corrent d'aquest vídeo i n'hem informat a la policia d'Essex".