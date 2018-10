VÍDEO L'estrany i inquietant xiulet que se sent a l'Antàrtida

Vista aèria de l'Antàrtida. Foto: Nasa

El gel i la neu de l'Antàrtida produeixen un xiulet. És imperceptible per a l'oïda humana, però escoltar-ho a través d'un procés de digitalització pot arribar a posar els pèls de punta. La plataforma de gel flotant Ross emet aquest tipus de sons gairebé constants, a causa del vent o tempestes que espeteguen contra la seva gèlida superfície.Aquest so va ser descobert al 2014, i al 2015 el geofísic i matemàtic Julien Chaput va accelerar 1.200 vegades les ones sòniques perquè fossin perceptibles a l'oïda humana.