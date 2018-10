Així és la jaqueta que no et voldràs treure mai durant l'hivern

Detall de la bateria externa de la jaqueta. Foto: Xiaomi

L'empresa tecnològica Xiaomi ha creat una jaqueta que compta amb calefacció incorporada, és a dir, que fa que sempre s'estigui a la temperatura idònia. Tot i que encara no es pot comprar a Catalunya, està cridat a ser un dels revulsius de l'any.La jaqueta s'ha batejat amb el nom de Xiaomi 90 Minute, i compta amb un un sistema de calefacció situat al clatell, a la cintura i a l'esquena. La peça compta amb un sistema de cablejat que s'alimenta amb una bateria externa, i que disposa d'un dispositiu de seguretat que s'atura si s'arriben a temperatures d'entre 40ºC i 50ºC.Ara per ara, però, aquest giny només es pot comprar a la Xina per un preu equivalent als 70 euros, però s'espera que ben aviat arribi a casa nostra.