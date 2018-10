Procés català

Membres del Govern i dels partits, en la manifestació per l'aniversari de l'empresonament de Sànchez i Cuixart | Adrià Costa

20/10/2018

Es multipliquen els contactes entre tots els actors per bastir una via que, recollint l'experiència de l'1-O i del 27-O, mantingui l'objectiu de "forçar" l'exercici del dret a l'autodeterminació com a objectiu