VÍDEO La veu de Junqueras traspassa els murs de Lledoners

"Bona nit". El crit és d'Oriol Junqueras, reclòs a Lledoners, durant la concentració per l'any dels Jordis empresonats. Quan va acabar l'acte, Joan "Bona nit", un home que cada dia va a la presó a cridar "bona nit" als presos polítics , va fer el mateix de sempre. Amb una diferència: aquest cop, quan va dir "bona nit, Oriol", Junqueras va respondre. Les paraules del líder van ressonar més enllà de les parets de la presó i van provocar una ovació entre els concentrats. Es pot escoltar en aquest vídeo.La presó de Lledoners va ser ahir l'epicentre dels actes descentralitzats pels 365 dies dels Jordis a la presó. És en aquesta presó on hi ha Jordi Sánchez i Jordi Cuixart des que hi van ser traslladats des de Madrid. Els dos estan processats per rebel·lió i sedició i, com la resta de líders polítics investigats en la causa general, esperen ser jutjats en els propers mesos pel Tribunal Suprem arran del seu paper durant el 20 i 21 de setembre i la jornada de l'1 d'octubre.Un dels moments més emotius a Lledoners, però també a la presó del Catllar on hi ha Carme Forcadell, va ser quan es van enlairar centenars de fanalets per exigir la llibertat dels presos. Vegeu-ho en aquests vídeos: