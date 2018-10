Si et penedeixes del que has escrit a Whatsapp, ara hauràs de ser encara més ràpid

LIMITS UPDATED!



WhatsApp has updated the "Recipient limit".

What does it mean? If you delete a message for everyone, but the recipient won't receive the revoke request within 13h, 8m, 16s (maybe because the phone was off), the message will **not** be revoked.

..(1/2) — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 d’octubre de 2018

..(2/2)

This is a protection against modded users that revoked messages sent weeks, months and years ago.



You can still delete a message for everyone within 1h, 8m, 16s as long as the recipient will receive your revoke request within 13h, 8m, 16s. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 d’octubre de 2018

La immensa majoria d'usuaris de Whatsapp hauran aprofitat -almenys una vegada- l'oportunitat que els brinda l'opció de poder esborrar missatges. Ara, l'aplicació de missatgeria instantània ha evolucionat i adaptat el sistema. Si et penedeixes d’alguna cosa que has enviat, hauràs de córrer una mica més.L’opció d’eliminar missatges enviats a Whatsapp segueix existint. Ara bé, fins ara, en converses amb diferents participants, l’eliminació dels missatges estava permès només en aquells que s'havien enviat feia un màxim de 24 hores. A partir d’ara, Whatsapp ha escurçat el temps límit i serà de 13 hores, 8 minuts i 16 segons.Des de la companyia argumenten que això és una mesura de seguretat perquè hi ha gent que modifica Whatsapp per poder borrar missatges enviats fa setmanes, mesos i anys.