TVE acaba demanant disculpes després que els concursants d'OT es «caguin» en la Falange

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve #OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de setembre de 2018

La nova edició del concurs de talents Operación Triunfo està aconseguint seduir -com els seus predecesors- a milions de teleespectadors cada dimecres. Els concursants copsen l'atenció dels focus mediàtics, però no sempre és per la música. Un triunfito, així com la directora de l'acadèmia, Noemí Galera, es van "cagar" en la Falange i aquesta es va indignar . Ara, TVE s'ha hagut de disculpar.La directora d'entreteniment, Toñi Prieto, ha reprovat aquests comentaris i, tal com informa Vertele, assegura que "prendrem les mesures oportunes".