VÍDEO El concursant andalús d'«OT» que parla català es mostra «catalaníssim»

En aquesta edició del concurs musical Operación Triunfo (OT), hi ha un dels concursants, David Martínez (conegut popularment com Dave), que és de Cadis i que parla català. Ell mateix ha explicat que l'ha après de manera totalment autodidacta: el seu cantautor preferit és Joan Manuel Serrat, i a través d'ell, també coneix altres músics com Lluís Llach o Andreu Rifé i formacions com Els Catarres o Els Pets (podeu veure el vídeo a sota). En una conversa amb el professor de l'acadèmia i músic Manu Guix , Dave també va confessar que havia vist les sèries Merlí, Plats Bruts, Polseres Vermelles i Benvinguts a la família, i que de tant en tant mirava el 3/24.Són diverses les vegades que s'ha vist el concursant andalús parlar català dins del programa. Una de les anècdotes més recents que ha enamorat les xarxes va tenir lloc aquest diumenge, 14 d'octubre, mentre estava jugant al Culturín amb altres companys.El joc consisteix a escollir una lletra i escriure, tan de pressa com es pugui, noms de persona (en el cas dels d'OT, noms d'artistes); aliments; animals; i països, ciutats o pobles que comencin per la grafia en qüestió.Quan va tocar la "M", el gadità va posar, de nom de persona, Maria del Mar Bonet; i de nom de país, ciutat o poble, Manresa. "Estic catalaníssim, avui", va bromejar.