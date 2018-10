Així processen les paraules els gossos

Els gossos tenen almenys una representació neuronal rudimentària del significat de les paraules que els han ensenyat, diferenciant les paraules que han escoltat abans de les que no. Així ho suggereixen els resultats d'un estudi pioner que va utilitzar imatges cerebrals per provar com els gossos processen les paraules que els han ensenyat a associar amb objectes, realitzat per científics de la Universitat d'Emory.

"Molts amos de gossos pensen que els seus gossos saben el que signifiquen algunes paraules, però realment no hi ha gaire evidència científica que li doni suport", diu Ashley Prichard, candidata a doctorat al Departament de Psicologia d'Emory i primera autora de l'estudi, publicat a Frontiers in Neuroscience. "Volíem obtenir dades dels mateixos gossos, no només els informes dels propietaris". "Sabem que els gossos tenen la capacitat de processar almenys alguns aspectes del llenguatge humà, ja que poden aprendre a seguir ordres verbals", afegeix el neurocientífic d'Emory Gregory Berns, autor principal de l'estudi. "La investigació prèvia, però, suggereix que els gossos poden confiar en moltes altres senyals per seguir un ordre verbal, com la mirada, els gestos i fins i tot les expressions emocionals dels seus amos".Els investigadors d'Emory es van centrar en les preguntes que envolten els mecanismes cerebrals que utilitzen els gossos per diferenciar entre paraules, o fins i tot què constitueix una paraula per a un gos. Berns és el fundador de Dog Project, que investiga qüestions evolutives sobre el millor amic de l'home. El projecte va ser el primer a ensinistrar els gossos perquè es fiquessin voluntàriament en un escàner funcional d'imatges de ressonància magnètica (IRMf) i romanguessin immòbils durant l'escaneig, sense restricció ni sedació. Els estudis realitzats per Dog Project han millorat la comprensió de la resposta neuronal dels gossos a la recompensa esperada, han identificat àrees especialitzades en el cervell del gos per processar rostres, han demostrat respostes olfactives a les olors humanes i de gossos, i han vinculat la funció prefrontal al control inhibitori.Per a l'estudi actual, 12 cans de diferents races van ser entrenats durant mesos pels seus amos per recuperar dos objectes diferents, basats en els noms dels objectes. El parell d'objectes de cada gos consistia en un amb una textura suau, com un animal de peluix, i un altre en una textura diferent, com el cautxú, per facilitar la discriminació.L'entrenament va consistir a instruir els gossos perquè busquessin un dels objectes i després recompensar amb menjar o lloança. L'entrenament es va considerar complet quan un gos va demostrar que podia discriminar entre els dos objectes obtenint sistemàticament el sol·licitat pel propietari quan se li presenten dos objectes.Durant un experiment, el gos entrenat jeia a l'escàner fMRI mentre l'amo del gos estava parat directament davant del gos i deia els noms de les joguines del gos a intervals establerts, i després li mostrava al gos les joguines corresponents.Eddie, una barreja de Golden Retriever, per exemple, va escoltar al seu amo dir les paraules "piggy" o "monkey", després el seu amo va sostenir la joguina. Com a control, el propietari va pronunciar paraules absurdes, "bobbu" i "bodmick", i després va sostenir objectes nous com un barret o una nina. Els resultats van mostrar una major activació en les regions auditives del cervell que fa a les noves paraules falses en relació amb les paraules entrenades. "Esperàvem veure que els gossos discriminen entre les paraules que saben i les que no", diu Prichard."El que sorprèn és que el resultat sigui oposat al de la investigació en humans: les persones solen mostrar una major activació neuronal a una paraula nova perquè senten que els seus amos volen que entenguin el que estan dient i estan tractant de fer-ho." En última instància, els gossos volen complaure als seus amos i potser també rebre elogis o menjar ", diu Berns.La meitat dels gossos en l'experiment van mostrar una major activació de les paraules noves en la seva escorça parietotemporal, una àrea del cervell que els investigadors creuen que pot ser anàloga al gir angular en els humans, on es processen les diferències lèxiques.L'altra meitat dels gossos, però, va mostrar una major activitat amb paraules noves en altres regions del cervell, incloses les altres parts de l'escorça temporal esquerra i l'amígdala, el nucli caudat i el tàlem."Els gossos poden tenir diferents capacitats i motivacions per aprendre i comprendre paraules humanes", diu Berns, "però sembla que tenen una representació neuronal per al significat de les paraules que se'ls ha ensenyat, més enllà d'una resposta pavloviana de baix nivell".Aquesta conclusió no vol dir que les paraules parlades són la forma més efectiva perquè un propietari es comuniqui amb un gos. De fet, una altra investigació també dirigida per Prichard i Berns recentment publicada en informes científics, va mostrar que el sistema de recompensa neuronal dels gossos està més en sintonia amb els senyals visuals i olfactives que amb les verbals.