VÍDEO Felip VI rebutja l'escombra que li ofereix un veí per ajudar en els aiguats de Mallorca

"Li he ofert l'escombra al rei d'Espanya, no pretenia vacil·lar-lo, li volia dir que si no ens ajuda d'una forma, ho faci d'una altra". Així s'ha expressat el veí de Mallorca que ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les darreres hores a les Illes. En un vídeo publicat a Facebook es pot veure com Felip VI dona la mà a diversos voluntaris del centre de l'operatiu de rescat i sanejament a Sant Llorenç, localitat balear en la qual es van produir els aiguats que van provocar la mort de 12 persones.



Tal com detall el veí en la mateixa publicació -que es pot veure a continuació-, ofereix una escombra al monarca i aquest no l'accepta. Felip VI li dona un parell de cops a l'espatlla i continua avançant amb la comitiva. "M'ha dit que no, que ara no podia, i li he dit que se la podia portar més tard sense problema, però tampoc ha volgut. Finalment li he donat la mà per educació", detalla l'escrit en un post a Facebook.