L'edificant lliçó d'esportivitat d'un pare amb una foto curiosa de Messi i Suárez

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC — Vicente Marcador (@vicentemarcador) 13 d’octubre de 2018

"Si ells no donen indicacions als seus fills, tu que no tens ni p... idea, tampoc ho facis". Aquesta és la reflexió que ha fet el pare d'un nen que juga a futbol a la categoria d'alevins. Els protagonistes de la fotografia són Leo Messi i Luis Suárez i la piulada s'ha fet viral ràpidament.L'autor de la publicació, periodista de Ràdio Marca, que té un fill petit que juga a futbol, critica els altres pares que actuen com a seguidors fanàtics en els partits de categories infantils. "El teu fill, com el meu, dubto que arribin a jugar a tercera. Però jo sí que ho sé. Tu no", conclou.